Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmana koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı kente hareket edecek.