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Spor

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu: Joao Pedro listede

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Joao Pedro, yaklaşık 3.5 ay sonra Kayserispor maçının kamp kadrosuna alındı.

16:24 . 3/03/2023 Cuma
DHA
Joao Pedro kadroda yer aldı.

Joao Pedro kadroda yer aldı.

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmana koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maçın oynanacağı kente hareket edecek.

Kayserispor ile Fenerbahçe, yarın RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da mücadele edecek. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar üstlenecek.


Kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de Kayserispor maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte; Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Michy Batshuayi, Luan Peres ve Alioski Kayserispor maç kadrosuna alınmadı. Ayrıca sakatlığını atlatan Joao Pedro, yaklaşık 3.5 ay sonra Kayserispor maçının kamp kadrosuna alındı.


Teknik direktör Jorge Jesus, şu oyuncuları kamp kadrosuna dahil etti:


"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King."


#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Joao Pedro
2 saat önce
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Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu: Joao Pedro listede
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