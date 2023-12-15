Fenerbahçe'nin Konferans'tan kazandığı rakam belli oldu

Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne girmek için oynadığı 3 ön eleme turundan toplamda 300 bin euro gelir elde etti. Sarı-lacivertliler, grup aşamasına kalması nedeniyle UEFA'dan 2 milyon 940 bin euro ayak bastı parası aldı.

UEFA, Fenerbahçe'ye katsayı payı olarak 979 bin euroluk bir ödeme yaptı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında kazandığı 4 maçtan toplam 2 milyon 132 bin euro gelir kazandı. Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, sıralaması nedeniyle 650 bin euroyla daha ödüllendirilirken, son 16 turuna kalan sarı-lacivertliler buradan da 600 bin euro kazandı.