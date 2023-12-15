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Spor

Fenerbahçe'nin Konferans'tan kazandığı rakam belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan ve adını son 16 takım arasına yazdıran Fenerbahçe, şimdiden 7.6 milyon euro geliri garantiledi.

14:37 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 14:52 - 15/12/2023 Cuma
DHA
Sarı-lacivertliler Konferans Ligi'nde kupayı kaldırmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertliler Konferans Ligi'nde kupayı kaldırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne girmek için oynadığı 3 ön eleme turundan toplamda 300 bin euro gelir elde etti. Sarı-lacivertliler, grup aşamasına kalması nedeniyle UEFA'dan 2 milyon 940 bin euro ayak bastı parası aldı.


UEFA, Fenerbahçe'ye katsayı payı olarak 979 bin euroluk bir ödeme yaptı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında kazandığı 4 maçtan toplam 2 milyon 132 bin euro gelir kazandı. Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, sıralaması nedeniyle 650 bin euroyla daha ödüllendirilirken, son 16 turuna kalan sarı-lacivertliler buradan da 600 bin euro kazandı.


UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performansla toplam 7 milyon 601 bin euro kazanan Fenerbahçe'nin elde ettiği gelir tablosu şöyle:

1. Eleme: 100 bin euro

2. Eleme: 100 bin euro

3. Eleme: 100 bin euro

Grup Aşaması: 2.94 milyon euro

Katsayı Puanı: 979 bin euro

Galibiyetler: 2 milyon 132 bin euro

Grup Sırası: 650 bin euro

Son 16 Turu: 600 bin euro





#UEFA
#Konferans Ligi
#Fenerbahçe
39 dakika önce
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