Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Yayıncı kuruluş EXXEN'den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki başarısıyla Play-Off oynamadan Son 16'ya yükselmeye hak kazandı. Sarı Lacivertliler, Son 16'da ilk maçını 9 Mart'ta deplasmanda, çeyrek finale yükselecek takımın belli olacağı rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipler kimler?
16-23 Şubat'ta oynanan Play-Off maçları sonrası Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oluyor. Maçların tamamlanması sonrası haberimiz güncellenecektir.
Sporting
Sevilla
Bayer Leverkusen
Juventus
Manchester United
Roma
Union Berlin
Rennes-Shaktar Donetsk galibi
Avrupa Ligi finali nerede ve ne zaman?
Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.