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Spor

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi heyecanı play-off turu maçları ile devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 biletini alan Fenerbahçe, UEFA tarafından organize edilecek kura çekiminden gelecek rakibini bekliyor. Avrupa Ligi son 16 turunda seri başı olarak katılacak temsilcimiz Fenerbahçe, son 8 takımdan biriyle eşleşecek. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 tur maçı, kura çekim tarihi ve muhtemel rakipleri.

01:11 . 24/02/2023 Friday
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Yayıncı kuruluş EXXEN'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki başarısıyla Play-Off oynamadan Son 16'ya yükselmeye hak kazandı. Sarı Lacivertliler, Son 16'da ilk maçını 9 Mart'ta deplasmanda, çeyrek finale yükselecek takımın belli olacağı rövanş karşılaşmasını ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipler kimler?

16-23 Şubat'ta oynanan Play-Off maçları sonrası Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oluyor. Maçların tamamlanması sonrası haberimiz güncellenecektir.

Sporting

Sevilla

Bayer Leverkusen

Juventus

Manchester United

Roma

Union Berlin

Rennes-Shaktar Donetsk galibi

Avrupa Ligi finali nerede ve ne zaman?

Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

#Fenerbahçe
#Avrupa Ligi
#Kura Çekimi
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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
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