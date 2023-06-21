Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini tanıyalım

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turundaki rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, San Marino'nun La Fiorita ile Moldova'nın Zimbru takımlarının maçının galibiyle karşılaşacak.

Teknik direktörlüğünü Thomas Manfredini'nin yaptığı San Marino ekibi, mütevazı kadrosuyla dikkati çekiyor.

Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 800 bin euroluk takım bütçesine sahip La Fiorita, 27 yaş ortalamasına sahip.

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Zimbru ekibi de ligini 3. sırada tamamladı

Zimbru ekibi de ligini 3. sırada tamamladı

16 Mayıs 1947'de kurulan Moldova temsilcisi Zimbru'nın ise yaklaşık 4 milyon euroluk bir takım bütçesi bulunuyor.