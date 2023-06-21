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Spor

Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini tanıyalım

Sarı-lacivertli temsilcimizin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri La Fiorita ve Zimbru, liglerini üçüncü sırada bitirerek Avrupa'da oynamaya hak kazandı.

16:17 . 21/06/2023 Çarşamba
AA
La Fiorita ile Zimbru takımları mütevazı bütçeleriyle dikkati çekiyor.

La Fiorita ile Zimbru takımları mütevazı bütçeleriyle dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turundaki rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, San Marino'nun La Fiorita ile Moldova'nın Zimbru takımlarının maçının galibiyle karşılaşacak.


La Fiorita, San Marino ligini 3. sırada bitirdi

UEFA takım sıralamasında 257. basamakta yer alan La Fiorita, geçtiğimiz sezon ligini 3. sırada tamamlayarak Avrupa'da oynamaya hak kazandı.


Teknik direktörlüğünü Thomas Manfredini'nin yaptığı San Marino ekibi, mütevazı kadrosuyla dikkati çekiyor.


Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 800 bin euroluk takım bütçesine sahip La Fiorita, 27 yaş ortalamasına sahip.


29 Kasım 2016 tarihinde kurulan kulüp, geçtiğimiz sezon kadrosunda A Milli Takım seviyesinde 6 isme yer verdi.



Zimbru ekibi de ligini 3. sırada tamamladı

16 Mayıs 1947'de kurulan Moldova temsilcisi Zimbru'nın ise yaklaşık 4 milyon euroluk bir takım bütçesi bulunuyor.


Teknik direktörlüğünü Lilian Popescu'nun yaptığı Zimbru, geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada tamamladı.


Zimbru, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Osmanlıspor ile eşleşmişti.


İlk maçta Osmanlıspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Zimbru, deplasmanda ise rakibine 5-0 yenilmişti.


Maçlarını 10 bin 400 kapasiteli Zimbru Stadı'nda oynayan Moldova temsilcisi, 25 yaş ortalamasıyla genç bir takım olarak dikkati çekiyor.








#Fenerbahçe
#Konferans Ligi
#UEFA
#La Fiorita
#Zimbru
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