Fenerbahçe'nin Nikola Maksimovic teklifi ortaya çıktı

Stopere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Sırp stoper Nikola Maksimovic’i gündemine aldı. Ancak sarı-lacivertliler, bu transferde devlerle rekabet etmek zorunda.

İtalyan devleri Nikola Maksimovic'in peşinde

Kulübüyle sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki stoperi, Lazio, Roma ve İnter gibi kulüpler de transfer temek istiyor. Fenerbahçe’nin yanı sıra 3 kulüp Maksimovic’in menajeri Feli Ramadani ile temasa geçtiler.

Fenerbahçe 3 yıllık sözleşme teklif etti

Fenerbahçe’nin Maksimovic için yıllık 2.5 milyon eurodan 3 sezonluk sözleşme önerdiği, oyuncuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Caulker için de görüşme yapıldı

Fenerbahçe’de stoperde gündemdeki bir diğer isim ise Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker. Sarı-lacivertliler, İngiliz stoper ve menajeriyle bir görüşme yaptı. 3 yıllık sözleşme önerilen Caulker’in teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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