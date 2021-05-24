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Fenerbahçe'nin Nikola Maksimovic teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe, kulübü Napoli ile sözleşmesi sona eren Sırp stoper Nikola Maksimovic'e teklif yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin Nikola Maksimovic teklifi ortaya çıktı
Nikola Maksimovic bu sezon 27 karşılaşmada görev yapmıştı.

Stopere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Sırp stoper Nikola Maksimovic’i gündemine aldı. Ancak sarı-lacivertliler, bu transferde devlerle rekabet etmek zorunda.

İtalyan devleri Nikola Maksimovic'in peşinde

Kulübüyle sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki stoperi, Lazio, Roma ve İnter gibi kulüpler de transfer temek istiyor. Fenerbahçe’nin yanı sıra 3 kulüp Maksimovic’in menajeri Feli Ramadani ile temasa geçtiler.

Fenerbahçe 3 yıllık sözleşme teklif etti

Fenerbahçe’nin Maksimovic için yıllık 2.5 milyon eurodan 3 sezonluk sözleşme önerdiği, oyuncuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

  • Caulker için de görüşme yapıldı
  • Fenerbahçe’de stoperde gündemdeki bir diğer isim ise Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker. Sarı-lacivertliler, İngiliz stoper ve menajeriyle bir görüşme yaptı. 3 yıllık sözleşme önerilen Caulker’in teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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