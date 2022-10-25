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Ofsayt taktiği değil oyun planı

Fenerbahahçe’nin rakipleri 52 kez ofsayta düştü. Sarı-lacivertliler, savunmayı önde kurarken ileri uçla defans hattı arasındaki mesafe kısaldı. Ofsayt taktiği böylece kendiliğinden ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin ofsayt istatistiği
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe, Süper Lig’deki son 3 karşılaşmasını kazanırken, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde sergilediği futbolla da taraftarlarının yüzünü güldürürken, takımda bu sezon en dikkat çeken özelliklerinden birisi ise savunmada rakiplerini sürekli ofsayta düşürmesi olarak öne çıkıyor.

Portekizli teknik adam, savunmayı önde kurarak, takım boyunu kısa tutuyor. Top rakipteyken, rakibi kalede uzaktan tutma adına önde agresif pres ve baskı uygulayan Fenerbahçe, ileri uçla savunma hattı arasındaki mesafeyi kısa tutarken bu da maç genelinde baskıyı sürekli hale getiriyor. Savunma hattı, rakip kendi yarı alanındayken orta sahaya kadar çıkıyor. Sarı-lacivertliler açısından ‘ofsayt taktiği’ bir oyun planı olarak öne çıkarken, son Başakşehir maçında rakibini 5 kez ofsayta düşürdü. Ligde geride kalan 10 haftada Fenerbahçe, rakiplerini toplamda 52 kez ofsayta düşürdü.

İdmanlarda ofsayt taktiği çalışmayan sarı-lacivertliler, rakiplerin ofsayta düşmesi, benimsenen oyunun bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Üçlü savunmada az gol yiyor

Diğer yandan Fenerbahçe sezon başında eleştirilen 3’lü savunma dizilişiyle sahada yer aldığında savunmada daha güçlü bir duruş sergiliyor ve kalesinde daha az gol görüyor.

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 10 haftada kalesinde 10 gol görürken, bu gollerin 7’sini 4’lü savunma dizilişiyle sahada yer aldığı Fatih Karagümrük (4 gol) ve Ümraniyespor (3) maçlarında kalesinde gördü.

Fenerbahçe diğer 3 golü ise 3’lü savunma dizilişiyle sahaya çıktığı Adana Demirspor (2) ve Konyaspor (1) maçlarında yedi.

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