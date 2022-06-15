Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Süper Lig’i 2. sırada bitiren Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Çekilişe “lig yolu”ndan giren sarı-lacivertlilerin, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşme ihtimali vardı. Çekilen kura sonucunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile eşleşti.
- İlk maçlar 19-20 Temmuz'da
- Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Jorge Jesus: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok şampiyon olan ve en büyük kulübü. Burayı seçtim çünkü kulübün şampiyonluğa olan isteği, kupalar kazanmak için var olan bir kulüp olması temel etken. Şampiyonlar Ligi elemeleri de beni baştan çıkaran bir faktör." (🔗A Bola) pic.twitter.com/aJwEHXAHDB
Jorge Jesus: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok şampiyon olan ve en büyük kulübü. Burayı seçtim çünkü kulübün şampiyonluğa olan isteği, kupalar kazanmak için var olan bir kulüp olması temel etken. Şampiyonlar Ligi elemeleri de beni baştan çıkaran bir faktör." (🔗A Bola) pic.twitter.com/aJwEHXAHDB— SPOR (@yenisafakspor) June 11, 2022