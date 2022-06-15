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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin rakibi Dinamo Kiev oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin Şampiyonlar Ligindeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Süper Lig’i 2. sırada bitiren Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Çekilişe “lig yolu”ndan giren sarı-lacivertlilerin, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşme ihtimali vardı. Çekilen kura sonucunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile eşleşti.

  • İlk maçlar 19-20 Temmuz'da
  • Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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