Fenerbahçe'nin Sevilla maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile 9 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla İspanya’ya hareket edecek.
Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres kadroda yer almadı. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde: