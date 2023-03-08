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Spor

Fenerbahçe'nin Sevilla maçı kamp kadrosu belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımın, Sevilla maçı kamp kadrosu belli oldu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
15:42 . 8/03/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı.

Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile 9 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla İspanya’ya hareket edecek.


Kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres kadroda yer almadı. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:




#Fenerbahçe
#Sevilla
#UEFA
2 hours ago
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Fenerbahçe'nin Sevilla maçı kamp kadrosu belli oldu
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