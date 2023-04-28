|
Spor

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Szalai, kadroya dahil edilmedi.

Haber Merkezi
16:44 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin Sivasspor yolculuğu başladı.

Fenerbahçe'nin Sivasspor yolculuğu başladı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 32. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.


Karşılaşma için bugün özel uçakla Sivas'a gidecek sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.


Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Yiğit Efe Demir, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro.




#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Sivasspor
34 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.