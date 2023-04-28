Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 32. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Karşılaşma için bugün özel uçakla Sivas'a gidecek sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.