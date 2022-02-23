UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. İlk maçı 3-2 kaybeden Sarı-lacivertliler, tur için bugün Prag kentine gidecek.
Prag'daki Eden Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.
Mesut yok, İrfan ce Kim Min-Jae kadroda
Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Gustavo ile Novak’ın yanı sıra sarı kart cezası bulunan Zajc, forma giyemeyecek. Ayrıca Mesut Özil de kadroya dahil edilmedi. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Crespo ile Rossi de görev alamayacak.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sona eren İrfan Can ile Kim Min-jae de kadroya dahil edildi.
- 2 futbolcu ceza sınırında
- Fenerbahçe’de Pelkas ile Szalai, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 2 oyuncu sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosu belli oldu.
❌Mesut Özil pic.twitter.com/9QCXmXfapG
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosu belli oldu.