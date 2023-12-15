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Spor

Fenerbahçe son 16'da: İşte muhtemel rakipler

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan ve son 32 turunu direkt geçen Fenerbahçe'nin son 16'daki muhtemel rakipleri belli oldu.

10:28 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 11:34 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin rakibi 23 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek kurayla belirlenecek.
Fenerbahçe'nin rakibi 23 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek kurayla belirlenecek.

Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Slovak ekibi Spartak Trnava’yı 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten sarı-lacivertliler grubunu lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı.


Fenerbahçe'nin son 16 turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu.


Gruplarını ikinci tamamlayan takımlarla Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayarak Konferans Ligi'ne düşen takımlar, son 32 turunda mücadele edecek. Bu 16 takımdan biri, son 32 turunu geçtikten sonra Fenerbahçe ile eşleşecek.


Son 16 turu kuraları 23 Şubat 2024 tarihinde çekilecek.


İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:

Avrupa Ligi üçüncüleri

Olympiakos

Ajax

Real Betis

Sturm Graz

Union Saint-Gilloise

Makkabi Hayfa

Servette

Molde


Konferans Ligi ikincileri

Slovan Bratislava

Gent

Dinamo Zagreb

Bodo/Glimt

Legia Varşova

Ferençvaroş

Frankfurt

Ludogorets





#Konferans Ligi
#UEFA
#Fenerbahçe
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