Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Slovak ekibi Spartak Trnava’yı 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten sarı-lacivertliler grubunu lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı.
Fenerbahçe'nin son 16 turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Gruplarını ikinci tamamlayan takımlarla Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayarak Konferans Ligi'ne düşen takımlar, son 32 turunda mücadele edecek. Bu 16 takımdan biri, son 32 turunu geçtikten sonra Fenerbahçe ile eşleşecek.
Son 16 turu kuraları 23 Şubat 2024 tarihinde çekilecek.
Olympiakos
Ajax
Real Betis
Sturm Graz
Union Saint-Gilloise
Makkabi Hayfa
Servette
Molde
Slovan Bratislava
Gent
Dinamo Zagreb
Bodo/Glimt
Legia Varşova
Ferençvaroş
Frankfurt
Ludogorets