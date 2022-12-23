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Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu kritik mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın kamp kadrosu belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçenin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Altay Bayındır ve Arda Güler kadroda mı?
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı hazırlıkları sona erdi.

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Süper Lig yeniden başlıyor. Ligin 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın, kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Altay Bayındır dahil edilirken, liste şu şekilde:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia ve Michy Batshuayi

  • 5 oyuncu kadroda yok
  • Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 5 isim yer almıyor. O futbolcular; Alioski, Arda Güler, Luan Peres, Joao Pedro ve Nazım Sangare.

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