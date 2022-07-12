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Fenerbahçe’nin transferlerinde ‘Rogon Menajerlik’ etkisi

Fenerbahçe’de, prensipte anlaşmaya varılan Norveçli futbolcu Joshua King ile birlikte ‘Rogon Menajerlik’ firmasına bağlı oyuncu sayısı 7’ye yükseldi. Transferlerde önceliğin Rogon Menajerlik şirketindeki oyuncuların olması taraftarlarda 'endişe' yarattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe’nin transferlerinde ‘Rogon Menajerlik’ etkisi
Fenerbahçe transferlerinde Rogon Menajerlik etkisi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus teknik direktörlüğünde gelecek sezonun transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Watford ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki hücum oyuncusu Joshua King ile prensipte anlaşma sağladı.

Transferlerin büyük bölümünde Rogon Menajerlik firmasına bağlı futbolcuları tercih eden Fenerbahçe'de, Joshua King ile birlikte takımda bulunan Rogon'lu futbolcu sayısı 7'ye yükseldi.

O futbolcular şu şekilde: Attila Szalai, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Luiz Gustavo, Max Meyer, Joshua King.

Taraftarlar endişe duymaya başladı

Fenerbahçe'de Rogon Menajerlik firmasına bağlı oyuncuların kadrodaki fazlalığı, taraftarların da endişe duymasına sebep oldu. Sarı-lacivertliler, sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda, "İstediğimiz oyuncular neden hep Rogon Menajerlik firmasına bağlı oluyor? Bizim transfer ağımız sadece Rogon'a bağlı futbolculardan mı oluşuyor?" şeklinde cümlelere yer verdi.

Öte yandan bilindiği üzere 2020 yılında Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi yapan Damien Comolli'nin, Rogon Menajerlik ile bağlantısı olduğu iddia edilmiş, Comolli ise bu iddiaları Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yalanlayarak, "Transferleri ben değil, Ali Koç yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kısa sürede Comolli'nin bu sözlerinin tekrardan gündeme gelmesinin ardından, sarı-lacivertli taraftarlar 'Transferler teknik direktör Jorge Jesus'un isteğine göre değil, Rogon'un önerisine göre yapılıyor' benzetmesine bulundular.

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