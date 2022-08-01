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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin, 25 kişilik UEFA listesi belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi belli oldu
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de konuk edeceği Çekya temsilcisi Slovacko maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanı futbolcular sahada yaptıkları koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdürdü. 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Tedavilerine devam edildi

Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Attila Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro’nun tedavilerine devam edildi.

  • Kadro belli oldu
  • Fenerbahçe'nin 25 kişilik UEFA listesi şu şekilde:
  • Altay, Ertuğrul, Henrique, Luan Peres, Lemos, Novak, Szalai, Arao, Ferdi, Mert Hakan, Rossi, Valencia, King, Lincoln, Bruma, Arda, Zajc, Crespo, Burak, İsmail, Emre, Berisha, Serdar, Osayi-Samuel, Muhammed.
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