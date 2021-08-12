Spor Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Finlandiye temsilcisi HJK Helsinki oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligindeki rakibi kim oldu: Fenerbahçenin rakibi Helsinki nasıl bir takım?
Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında HJK Helsinki, sahasında Neftçi'yi 3-0 yenerek tur atladı.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Fin ekibi HJK Helsinki, 2-2 sona eren ilk karşılaşmanın rövanşında Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi ağırladı.

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta rakibini Riku Riski ve Roope Riski'nin (2) golleriyle 3-0 mağlup eden HJK Helsinki, tur atladı.

  • Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki play-off maçları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Abone Ol Google News
Aslan sürprize izin vermedi

Aslan sürprize izin vermedi

​Galatasaray, İskoç rakibini mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.
Trabzonspor Norveçte turladı

Trabzonspor Norveç'te turladı

​Bordo mavililer penaltılarda Molde'yi eledi ve Roma'ya rakip oldu.
Binek araç ÖTV matrahları değişti

Soylu ve Kurum sel bölgesindeki son durumu paylaştı.

​Pençe-Şimşek operasyonu bölgesine hain saldırı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu duyurdu.

​Türkiye'nin 12 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.