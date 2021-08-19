Fenerbahçe-Helsinki maçında forma tartışması: "Arma nerede?"

Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya'nın Helsinki'ye attığı golden sonra ilginç bir görüntü oluştu.

20 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra formasındaki Fenerbahçe armasını öpmek istedi. Ancak büyük bir şok yaşadı. Bunun nedeni Fenerbahçe'nin yeni formalarında armanın forma içine işlenmiş olması.

Açıklandığı dönemde de tartışma çıkartan alternatif forma ortaya çıkan bu görüntü sonrasında da sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi.

İşte Muhammed Gümüşkaya'nın attığı gol ve sonrasında yaşadığı sevinç anları;

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL MUHAMMED GÜMÜŞKAYA pic.twitter.com/Yz8hz31zel — Fenerbahçe GIFS (@Fenerbahce_GIFS) August 19, 2021