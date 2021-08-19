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Fenerbahçe-Helsinki maçında forma tartışması: "Arma nerede?"

Fenerbahçe-Helsinki maçında attığı mükemmel golle takımını 1-0 öne geçiren Muhammed Gümüşkaya, formasındaki armayı öpmek istedi ancak büyük bir şok yaşadı. Sarı lacivertlilerin yeni formasında arma detayının yer almaması gol sevincinde yaşanan bu görüntünün ardından tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin yeni formasında arma tartışması: Muhammed Gümüşkaya armayı bulamadı
Muhammed Gümüşkaya gol sevincinde armayı aradı ancak bulamadı.

Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya'nın Helsinki'ye attığı golden sonra ilginç bir görüntü oluştu.

20 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra formasındaki Fenerbahçe armasını öpmek istedi. Ancak büyük bir şok yaşadı. Bunun nedeni Fenerbahçe'nin yeni formalarında armanın forma içine işlenmiş olması.

Açıklandığı dönemde de tartışma çıkartan alternatif forma ortaya çıkan bu görüntü sonrasında da sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi.

İşte Muhammed Gümüşkaya'nın attığı gol ve sonrasında yaşadığı sevinç anları;

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