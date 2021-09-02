Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha'nın muhteşem istatistikleri

Fenerbahçe'nin yeni forveti Salzburg'tan Mergim Berisha oldu. Sarı lacivertlilerin yeni transferi, sosyal medyada şaşkınlık yaşattı. Bunun sebebi oyuncunun isminin basına yansımamış olması.

Sarı lacivertliler, sözleşmesinin 1 yıl kalmasının avantajıyla Berisha'yı kadrosuna kattı. Almanya'nın U21 takımında 13 maça çıkan ve bir dönem A Takım'a aday oyunculara arasında gösterilen 23 yaşındaki futbolcu, attığı çarpıcı gollerle tanınıyor.

Geçtiğimiz sezon 42 resmi maça çıkan oyuncu 22 gol attı ve 14 asist yapma başarısı gösterdi.

Öte yandan Berisha, geçtiğimiz hafta dikkat çekici bir gole imza attı. Alman futbolcu, sonradan dahil olduğu maçta sahaya dahil olur olmaz müthiş bir frikik golüne imza atmıştı.

İşte o gol;