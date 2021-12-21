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Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor: Teklifi kabul etti

Fenerbahçe yönetimi, “Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim” diyerek sezon başında sözleşme imzalayan teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımın yeni hocasının Slaven Bilic olması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin yeni hocası belli oluyor: Teklifi kabul etti
Fenerbahçe'de 2. Pereira dönemi kısa sürdi.

Fenerbahçe’de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollar dün resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Yine yarım kaldı hikaye

Fenerbahçe’yi 2015-16 sezonunda da çalıştıran ve 2 Temmuz’da “Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum” diyerek yeniden sözleşme imzalayan Portekizli çalıştırıcının, ikinci dönemi Aralık ayında sona erdi. 53 yaşındaki çalıştırıcı, 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Lider Trabzonspor’un 14 puan gerisindeki Fenerbahçe, 17 haftası geride kalan ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

  • İbre Bilic'ten yana
  • Sarı-lacivertlilerde, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un yardımcısı Kenan Koçak gündemde. Ancak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Koçak’ı bırakmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. Fenerbahçe’de diğer aday ise Hırvat teknik adam Slaven Bilic. Avrupa’ya dönme kararı alan Bilic de sarı-lacivertli takımın teklifini kabul etti. Hırvat teknik adamın, Fenerbahçe’nin bu sezon oynadığı tüm maçları izlediği ve takımla ilgili detaylı bir rapor hazırladığı da belirtildi

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