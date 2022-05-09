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Fenerbahçe'nin yeni hocasını Avrupa basını duyurdu

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın başına kimin geçeceği konusu netlik kazanıyor. Portekiz basınında yer alan haberlere göre sarı lacivertliler tecrübeli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı. İki taraf arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin yeni hocasını Avrupa basını duyurdu
Jorge Jesus, Portekiz'de Brezilya'da şampiyonluklar yaşamıştı.

Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik direktörü belli oluyor. Sarı lacivertliler, Portekizli antrenör Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaştı.

Portekiz'de yayın yapan Correio da Manhã'nın aktardığı bilgiye göre tecrübeli antrenör Fenerbahçe ile el sıkıştı. Jesus ve Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde resmi yayın organlarından duyurulması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki günlerde Portekiz'e gitmiş ve Jorge Jesus ile görüşmelerde bulunmuştu. Koç'un Jesus ile çekilmiş görüntüleri Türk medyasında da geniş yankı uyandırmıştı.

  • Jorge Jesus son olarak Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica'nın tekbik direktörlüğünü üstlenmişti.
Fenerbahçenin yeni hocasını duyurdular

Fenerbahçe'nin
yeni hocasını duyurdular

Tecrübeli teknik direktör Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
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