Fenerbahçe'nin yeni hocasını Avrupa basını duyurdu

Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik direktörü belli oluyor. Sarı lacivertliler, Portekizli antrenör Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaştı.

Portekiz'de yayın yapan Correio da Manhã'nın aktardığı bilgiye göre tecrübeli antrenör Fenerbahçe ile el sıkıştı. Jesus ve Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde resmi yayın organlarından duyurulması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki günlerde Portekiz'e gitmiş ve Jorge Jesus ile görüşmelerde bulunmuştu. Koç'un Jesus ile çekilmiş görüntüleri Türk medyasında da geniş yankı uyandırmıştı.

Jorge Jesus son olarak Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica'nın tekbik direktörlüğünü üstlenmişti.



