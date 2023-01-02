Fenerbahçe'nin yolu çetin

Fenerbahçe, bu sezon İstanbul dışında kazanabildiği tek deplasman galibiyetini Ankaragücü karşısında elde edildi. Bu sezon aldığı 3 yenilginin 2'sini deplasmanda alan (Konyaspor ve Trabzonspor) sarı-lacivertli takım, ligde yarın deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçını kazanarak olumsuz tabloyu da tersine çevirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında ilk 4 haftada sadece 1 kez İstanbul dışına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Ümraniyespor deplasmanı İstanbul'da olacağı için yalnızca Adana Demirspor maçı için farklı bir şehre gidecek. Kasımpaşa ve Konyaspor mücadeleleri Kadıköy'de oynanacak.

İkinci yarı deplasmanlar artacak

Ancak sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'nin İstanbul dışındaki maçlarının sayısı artacak. Özellikle 12 Şubat'tan sonra arka arkaya gelecek Kayserispor ve Alanyaspor deplasmanlarıyla zor bir fikstür başlayacak. Sarı-lacivertli ekibi ligin ikinci yarısında Sivasspor, Hatayspor, Giresunspor, Başakşehir ve Galatasaray gibi önemli deplasmanlar bekliyor. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Trabzonspor ve Beşiktaş ile kendi sahasında oynayacak.

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Jorge Jesus hedefi çizdi

Teknik direktör Jorge Jesus ilk yarıda kalan 3 maçta 3'te 3 yaparak, ilk yarıyı lider olarak tamamlamak istiyor. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor deplasmanının ardından içeride ezeli derbide Galatasaray ve deplasmanda Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılarak, ligin ilk yarısını 41 puanla zirvede tamamlamayı hedefliyor

"Hedefimiz lig şampiyonluğunu kazanmak"

Jesus, Galatasaray derbisini de taraftarlarının desteğiyle kazanarak, şampiyonluk yarışında rakiplerine güçlü bir mesaj vermeyi hedeflerken, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda ligde ilk yarıyı lider kapatmak istediklerini belirterek, "Hedefimiz lig şampiyonluğunu kazanmak. Hedefe ulaşmak için önümüzde uzun bir yol var. Maç maç düşüneceğiz. Önce Antalyaspor maçını kazanmak zorundayız. Ardından içeride Galatasaray derbisini de kazanarak rakiplerimize güçlü bir mesaj vereceğiz" dedi.

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