Fenerbahçe'nin yükselen değeri: Kadıköy'deki taraftarları yine etkiledi

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek AEK Larnaca maçında gösterdiği performansla sarı lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.

Jorge Jesus'un ilk 11'de tercih ettiği oyuncu, orta sahada müthiş bir efor sarf etti ve oyunun yönlendirilmesinde etkili oldu.

Sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medyada 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili olumlu paylaşımlarda bulundu.

anlatsana baba sen bu ismail yüksek'i nasıl casemiro’ya çevirdin pic.twitter.com/HK4XGEvr2Q — Ortega (@ortegareyis) October 6, 2022

ismail yüksek, nazar değmesin tamamen onun sezonu oluyor. top çalmaları, sağa sola çevirmeleri, ani baskıları, birebir markajı falan herif yaya toure misali top oynuyor, razıyız ya. REKLAM October 6, 2022

Yeni bir dünya yildizi doğuyor ♥️#ismailyüksek @ismailyuksekk pic.twitter.com/ANedGX9rED — KarayeL (@KarayellFB) October 6, 2022

ismail yüksek Allah seni nazarlardan korusun çocuk ne bicim bir sey oldun sen — hatice (@haticedonmeez) October 6, 2022

ismail yüksek bildigin tank olmus böyle devam kocum biraz da teknigini gelistirdimi avrupaya yolcu ederiz — John Abruzzi (@MaseratiLoco) October 6, 2022

100 kere maşallah 1000 kere maşallah 🧿#ismailyüksek pic.twitter.com/y0jP9Amvnq — Alex_De_Arnavut (@Kara_Cady) October 6, 2022

ismail yüksek,harika bir topçu olmuş maşallah.🧿 — beril (@berilyzc22) October 6, 2022

Futbol bir sanatsa, ismail yüksek onu icra eden bir kişi REKLAM October 6, 2022