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Fenerbahçe'nin yükselen değeri: Kadıköy'deki taraftarları yine etkiledi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında AEK Larnaca takımıyla karşılaştı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek gösterdiği performansla sarı lacivertli taraftarların takdirini kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin yükselen değeri: Kadıköydeki taraftarları yine etkiledi
Fenerbahçe-AEK Larnaca

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek AEK Larnaca maçında gösterdiği performansla sarı lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.

Jorge Jesus'un ilk 11'de tercih ettiği oyuncu, orta sahada müthiş bir efor sarf etti ve oyunun yönlendirilmesinde etkili oldu.

Sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medyada 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili olumlu paylaşımlarda bulundu.
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