Fenerbahçe'nin yükselen değeri: Kadıköy'deki taraftarları yine etkiledi

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek AEK Larnaca maçında gösterdiği performansla sarı lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.
Jorge Jesus'un ilk 11'de tercih ettiği oyuncu, orta sahada müthiş bir efor sarf etti ve oyunun yönlendirilmesinde etkili oldu.
Sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medyada 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili olumlu paylaşımlarda bulundu.
anlatsana baba sen bu ismail yüksek'i nasıl casemiro’ya çevirdin pic.twitter.com/HK4XGEvr2Q
anlatsana baba sen bu ismail yüksek'i nasıl casemiro’ya çevirdin pic.twitter.com/HK4XGEvr2Q— Ortega (@ortegareyis) October 6, 2022
ismail yüksek, nazar değmesin tamamen onun sezonu oluyor. top çalmaları, sağa sola çevirmeleri, ani baskıları, birebir markajı falan herif yaya toure misali top oynuyor, razıyız ya.
ismail yüksek, nazar değmesin tamamen onun sezonu oluyor. top çalmaları, sağa sola çevirmeleri, ani baskıları, birebir markajı falan herif yaya toure misali top oynuyor, razıyız ya.— Furkan Drdo (@drdofurkan) October 6, 2022
Yeni bir dünya yildizi doğuyor ♥️#ismailyüksek @ismailyuksekk pic.twitter.com/ANedGX9rED
Yeni bir dünya yildizi doğuyor ♥️#ismailyüksek @ismailyuksekk pic.twitter.com/ANedGX9rED— KarayeL (@KarayellFB) October 6, 2022
ismail yüksek Allah seni nazarlardan korusun çocuk ne bicim bir sey oldun sen
ismail yüksek Allah seni nazarlardan korusun çocuk ne bicim bir sey oldun sen— hatice (@haticedonmeez) October 6, 2022
ismail yüksek bildigin tank olmus böyle devam kocum biraz da teknigini gelistirdimi avrupaya yolcu ederiz
ismail yüksek bildigin tank olmus böyle devam kocum biraz da teknigini gelistirdimi avrupaya yolcu ederiz— John Abruzzi (@MaseratiLoco) October 6, 2022
100 kere maşallah 1000 kere maşallah 🧿#ismailyüksek pic.twitter.com/y0jP9Amvnq
100 kere maşallah 1000 kere maşallah 🧿#ismailyüksek pic.twitter.com/y0jP9Amvnq— Alex_De_Arnavut (@Kara_Cady) October 6, 2022
ismail yüksek,harika bir topçu olmuş maşallah.🧿
ismail yüksek,harika bir topçu olmuş maşallah.🧿— beril (@berilyzc22) October 6, 2022
Futbol bir sanatsa, ismail yüksek onu icra eden bir kişi
Futbol bir sanatsa, ismail yüksek onu icra eden bir kişi— Yusuf (@Yyusufcayli) October 6, 2022
ismail yüksek pic.twitter.com/knRJSTepaf
ismail yüksek pic.twitter.com/knRJSTepaf— r*mirezz(3. hesap) (@rahatbirakin31) October 6, 2022