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Spor

Fenerbahçe'ye Portekizli sportif direktör

Sarı-lacivertli kulüp, sportif direktörlük görevine Portekizli futbol adamı Mario Branco'nun getirildiğini açıkladı.

10:22 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Branco, Fenerbahçe'de Futbol Operasyonu Direktörü olarak görev almıştı.

Branco, Fenerbahçe'de Futbol Operasyonu Direktörü olarak görev almıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımımızda, sportif direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir. 19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco, futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip. Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı, aynı zamanda profesyonel spor yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansı'na sahip" ifadelerini kullandı.


Mario Branco'nun daha önce Portekiz Futbol Federasyonunda da farklı görevler aldığının belirtildiği açıklamada, "2022-2023 sezonunda takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco'nun yardımcılığına da yine kulübümüze futbol planlama yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce futbol akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır. Sportif direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz" denildi.


Mario Branco’nun kariyeri

Famalicao (Sportif Direktör) 2020

PAOK (Sportif Direktör) 2018

Hajduk Split (Sportif Direktör) 2016

Estoril (Sportif Direktör) 2012

Astra Ploiesti (Sportif Direktör) 2011

Leixoes (Sportif Direktör) 2009

Steaua Bükreş (Şef Scout) 2008

Zaglebie Lubin (Şef Scout) 2006

Wisla Krakow (Şef Scout) 2005

Pontevedra (Şef Scout) 2004



#Fenerbahçe
#Mario Branco
#İsmail Kartal
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