Ferdi Kadıoğlu: Bu selamlama da depremzedeleri kurtaran insanlaraydı

"Maçtan önce Arda ile konuşmuştuk. Kim gol atarsa, golden sonra 'Selam' işareti yaptı. Bu selamlama da depremzedeleri kurtaran insanlaraydı. Onlara bu selamı ilettik."

''Sadece bizim için değil Türkiye için de önemli bir maç''

''Sadece bizim için değil Türkiye için de önemli bir maç''

''Sevilla ile zor bir maça çıkacağız. Sadece bizim için değil Türkiye için de önemli bir maç. Alacağımız sonuç ülke puanı açısından da önemli olacak. Oraya gidip güçlü bir şekilde oynayacağız.''