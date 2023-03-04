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Spor

Ferdi Kadıoğlu: Bu selamlama da depremzedeleri kurtaran insanlaraydı

Süper Lig'in 24.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçta güzel bir gole imza atan Ferdi Kadıoğlu, yayıncı kuruluşa konuştu.

21:21 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

Süper Lig'in 24.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçta güzel bir gole imza atan Ferdi Kadıoğlu, yayıncı kuruluşa konuştu.

''Bu selamlama da depremzedeleri kurtaran insanlaraydı''

"Maçtan önce Arda ile konuşmuştuk. Kim gol atarsa, golden sonra 'Selam' işareti yaptı. Bu selamlama da depremzedeleri kurtaran insanlaraydı. Onlara bu selamı ilettik."

''Sadece bizim için değil Türkiye için de önemli bir maç''

''Sevilla ile zor bir maça çıkacağız. Sadece bizim için değil Türkiye için de önemli bir maç. Alacağımız sonuç ülke puanı açısından da önemli olacak. Oraya gidip güçlü bir şekilde oynayacağız.''


#Ferdi Kadıoğlu
#Fenerbahçe
#Süper Lig
il y a 1 heure
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Ferdi Kadıoğlu: Bu selamlama da depremzedeleri kurtaran insanlaraydı
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