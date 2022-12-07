Ferdi Kadıoğlu bonservis rekoru kıracak

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gözdelerinden olan Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerinin transfer listesinde. Milan ve Napoli Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek isterken, iki kulübün hem genç oyuncuyla hem de sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği öğrenildi.

"Sezon sonu görüşelim"

2026 yılına kadar sözleşmesi olan Ferdi Kadıoğlu'nu devre arasında bırakmayı düşünmeyen Fenerbahçe, gelen teklifleri "Sezon sonu görüşelim" diyerek geri çeviriyor. Daha önce Vedat Muriqi, Eljif Elmas ve Kim Min-Jae gibi isimleri yüksek bonservis bedelleriyle üst düzey takımlara gönderen Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu da sezon sonu yüksek bonservis bedeliyle satmayı hedefliyor.

Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro

Fenerbahçe'nin sözleşmesinde serbest kalma bedeli olmayan 23 yaşındaki oyuncu için bonservis için yapılacak görüşmelerde kapıyı 25 milyon eurodan açacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler, devre arasında gelen tekliflere kapıyı kapatırken, başarılı futbolcu da transfer tekliflerini askıya aldı ve tamamen Fenerbahçe'ye odaklandı.

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