Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için ısrar ediyor: Scoutlar olumlu rapor verdi Napoli, Fenerbahçe'nin genç yıldızları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu yakın takibe aldı. Scoutlar, Antalya'daki hazırlık maçlarında Ferdi'yi izledi. Sezon sonunda iki isim için sarı-lacivertlilerin kapısı çalınacak.

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