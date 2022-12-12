Napoli Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için ısrar ediyor: Scoutlar olumlu rapor verdi

Fenerbahçe'nin genç yıldızları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'na İtalyan ekiplerinin ısrarı bitmek bilmiyor. Serie A ekiplerinden Napoli'nin scout ekibi Ferdi Kadıoğlu'nu sarı-lacivertli ekibin Antalya'da oynadığı hazırlık maçlarında tribünden izledi.
Scoutlar olumlu rapor verdi
Napoli scout ekibinin Ferdi Kadıoğlu için olumlu rapor verdiği öğrenilirken, transferi için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacakları kaydedildi.
Fenerbahçe Ferdi için 25 milyon euro istiyor
Sarı-lacivertli yönetimin, sözleşmesinde serbest kalma maddesi olmayan Ferdi Kadıoğlu için tok satıcı rolü oynaması ve bonservis pazarlığında kapıyı 25 milyon eurodan açmayı planladıkları kaydedildi.
- Arda Güler'in gelişimini de takip ediyorlar
- Dizindeki sakatlığı nedeniyle Antalya kampında yer almayan 17 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Arda Güler de İtalyan ekibinin yakın takibinde. Napoli hem Arda Güler hem de Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor. Arda Güler'in gelişimi de İtalyan ekibi tarafından yakından takip ediliyor.
😄 Bizimkiler akıma dahil oldu. pic.twitter.com/wabY7nsy44
😄 Bizimkiler akıma dahil oldu. pic.twitter.com/wabY7nsy44— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 10, 2022