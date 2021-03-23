Spor Ferdi Kadıoğlundan milli takım açıklaması "Dikkatlice düşünmek istiyorum"
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Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım açıklaması: "Dikkatlice düşünmek istiyorum"

Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi konusunda dikkatlice düşünmek istediğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Ferdi Kadıoğlundan milli takım açıklaması: Dikkatlice düşünmek istiyorum
Bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıkan (612 dakika) Ferdi Kadıoğlu, 1 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Babası Türk, annesi Kanadalı olan ve Hollanda'da dünyaya gelen Ferdi Kadıoğlu, milli takım kariyeri hakkında Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuştu.

21 yaşındaki oyuncu, A Milli Futbol Takımı yetkililerinin kendisiyle temas kurduğunu kaydederek, "Bu, zor bir seçim. Sezon başında Şenol Güneş ile görüştüm. Bu konuda dikkatlice düşünmek istiyorum çünkü yapacağım seçim kariyerimin geri kalanını belirleyecek" ifadelerini kullandı.

  • Hollanda'nın farklı yaş kategorilerindeki genç milli takımlarında forma giyen Ferdi, 2018 yılında NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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