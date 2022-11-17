Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber: Kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ferdi Kadıoğlu, kadrodan çıkarıldı. Yıldız futbolcunun tedavisinin İstanbul'da devam edeceği bildirildi.
Ferdi Kadıoğlu'nun tedavisi ne kadar sürecek?
Adalesinden sakatlık yaşayan 23 yaşındaki futbolcunun, çekilen MR'a göre sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğu ve milli takım kampından bugün ayrılmasının planlandığı öğrenildi. Kadıoğlu'nun tedavisinin 1 hafta ile 10 gün arasında sürmesi bekleniyor.