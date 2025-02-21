Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Ferhat Akbaş Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü oldu

Ferhat Akbaş Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü oldu

12:0921/02/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Ferhat Akbaş, 2017-2018 sezonunda da Japonya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
Ferhat Akbaş, 2017-2018 sezonunda da Japonya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildi. Tecrübeli antrenör, 2017-2018 sezonunda da Japonya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildi. Ferhat Akbaş'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Japonya Kadın Milli Takımı'nın başantrenörü olarak yeni bir maceraya başlayacağım için heyecanlıyım. Bu sorumluluğu almak ve Japon voleybolunun bir parçası olmak çok büyük bir onur. Milli takımın ilk yabancı başantrenörü olmak da bu durumu daha özel yapıyor. Önümüzde zorlu ama heyecan verici bir yol var. Oyuncularıma, teknik ekibe ve federasyona güvenim tam. Birlikte Los Angeles'taki olimpiyatlarda madalya kazanmak için sıkı çalışacağız. Bunu birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.


2004'te teknik adamlığa başladı


Ferhat Akbaş, 2004'te voleybol istatistik antrenörü olarak başladığı görevini Galatasaray'da ve sonrasında Türk Telekom Ankara takımında sürdürdü. 2011'de Çin'in Guangdong Evergrande Voleybol Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak görev alan Akbaş, sonrasında VakıfBank, CSM Bükreş ve Chemik Police takımlarında çalıştı. 2021-2022 sezonundan beri Eczacıbaşı Dynavit'te başantrenörlük görevini yapmakta olan genç antrenör, ayrıca 2015-2016 sezonunda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başında yer aldı, 2017-2018 sezonunda da Japonya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.




#Ferhat Akbaş
#Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı
#Voleybol

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarım Kredi Kooperatif Market’te Ramazan indirimi başladı: Fiyatlar 1 ay boyunca sabit kalacak! Pirinç, bulgur, makarna, yağ, şeker, hurma…