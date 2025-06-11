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Fernando Muslera ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı

Fernando Muslera ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı

10:3811/06/2025, Çarşamba
IHA
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Muslera, Galatasaray kariyerinde 551 maça çıktı.
Muslera, Galatasaray kariyerinde 551 maça çıktı.

Galatasaray efsanesi Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye’den ayrıldı ve ülkesine gitti.

Galatasaray’da 14 sezon forma giyen ve sayısız başarıya imza atan kaptan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Son maçına Başakşehir karşısında çıkan Muslera, bu müsabakanın ardından bir süre daha İstanbul’da kaldı ve buradaki dostları ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.


Bugün İstanbul Havalimanı’na gelen Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye’den ayrıldı ve özel uçakla ülkesine gitti. Muslera’nın vedası sırasında duygusal anların yaşandığı görüldü.

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