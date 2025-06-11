Fernando Muslera ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı

Galatasaray’da 14 sezon forma giyen ve sayısız başarıya imza atan kaptan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Son maçına Başakşehir karşısında çıkan Muslera, bu müsabakanın ardından bir süre daha İstanbul’da kaldı ve buradaki dostları ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.