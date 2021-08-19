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Fernando Muslera'dan Randers maçında inanılmaz hata

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Randers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçında kritik bir hata yaptı. Kale atışı esnasında topu rakibine veren Muslera, yaptığı kurtarışla gole izin vermezken sosyal medyada tecrübeli file bekçisiyle ilgili yüzlerce mesaj paylaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando Musleradan Randers maçında inanılmaz hata
Fernando Muslera

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sezon başında oynanılan Avrupa müsabakalarında formsuz bir görüntü çizmiş ve kritik hatalara imza atmıştı. Muslera, son oynanılan Randers maçında da sarı kırmızılı taraftarları korkutan bir hata yaptı.

Aut atışını kullanan Muslera, topu takım arkadaşına değil rakibine atınca kalesinde yüzde yüzlük bir gol pozisyonuna sebebiyet verdi. Bu pozisyonda iyi bir kurtarış yapan Muslera gole izin vermedi ve hatasını telafi etti.

Muslera'nın bu hatası sonrasında sosyal medyada futbolseverler Uruguaylı kalecinin sezon başındaki formsuzluğuna dikkat çekti ve eleştirel mesajlar paylaştı.

İşte Muslera'nın Randers maçında yaptığı hata;

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