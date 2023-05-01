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Spor

Fernando Muslera'nın formsuzluğunun perde arkasında ne var?

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son iki maçta sadece 1 puan elde ederken kaleci Fernando Muslera'nın formsuzluğu dikkat çekiyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, katıldığı canlı yayında dikkat çekici ifadeler kullandı.

10:44 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fernando Muslera - Galatasaray

Fernando Muslera - Galatasaray

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın performansını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fernando Muslera dolandırılma olayından dolayı etkilenmiş gibi. Başınıza böyle bir şey geldikten sonra psikolojik olarak toparlanmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

Dilmen, "Futbolcu olarak değil, normal bir vatandaş olsa da kötü etkilenir. Bilemiyoruz tabii ki neler oldu. Ben etkilendiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Programın sunucusu Murat Kosova da "Kolay değil hocam. Düşünsenize bir anda tüm servetinizi kaybediyorsunuz. Çok zor bir durum" ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın Karagümrük ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda hatalı goller yemiş ve taraftarlarının tepkisini çekmişti.






#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Rıdvan Dilmen
2 saat önce
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