Fernando Muslera'nın formsuzluğunun perde arkasında ne var?

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın performansını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fernando Muslera dolandırılma olayından dolayı etkilenmiş gibi. Başınıza böyle bir şey geldikten sonra psikolojik olarak toparlanmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

Dilmen, "Futbolcu olarak değil, normal bir vatandaş olsa da kötü etkilenir. Bilemiyoruz tabii ki neler oldu. Ben etkilendiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Programın sunucusu Murat Kosova da "Kolay değil hocam. Düşünsenize bir anda tüm servetinizi kaybediyorsunuz. Çok zor bir durum" ifadelerini kullandı.