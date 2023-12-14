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Spor

Feyyaz Uçar kadro dışı iddialarına cevap verdi: Dönmeleri söz konusu değil

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, kadro dışı bırakılan futbolcuların takıma döneceği iddiaları üzerine, "Takıma dönmeleri söz konusu değil. Hukuki süreç başladı" ifadelerini kullandı.

21:20 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Vincent Aboubakar - Feyyaz Uçar
Vincent Aboubakar - Feyyaz Uçar

Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, kadro dışı kalan beş futbolcunun affedileceği iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.


Feyyaz Uçar şöyle konuştu;
'Hukuki süreç başladı'

“Kadro dışı kalan oyuncuların şu anda takıma dönmesi söz konusu değil. Hukuki süreç başladığı için takımdan koparamıyorsun ve bu nedenle antrenmanlara çıkacaklar. Şu an itibarıyla biz aynı noktadayız”


Siyah-beyazlı yönetim, teknik ekibin isteği üzerine Vincent Aboubakar, Valentien Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly'i kadro dışı bırakma kararı almıştı.








#Beşiktaş
#Feyyaz Uçar
#Kadro dışı
#Vincent Aboubakar
#Valentin Rosier
1 saat önce
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