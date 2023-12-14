Feyyaz Uçar kadro dışı iddialarına cevap verdi: Dönmeleri söz konusu değil

Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, kadro dışı kalan beş futbolcunun affedileceği iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.
“Kadro dışı kalan oyuncuların şu anda takıma dönmesi söz konusu değil. Hukuki süreç başladığı için takımdan koparamıyorsun ve bu nedenle antrenmanlara çıkacaklar. Şu an itibarıyla biz aynı noktadayız”
Siyah-beyazlı yönetim, teknik ekibin isteği üzerine Vincent Aboubakar, Valentien Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly'i kadro dışı bırakma kararı almıştı.