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Spor

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın formatını açıkladı

FIFA, yeni bir düzende oynanacak olan 2026 Dünya Kupası'nın formatını belirledi. 48 takımın katılacağı turnuvada 12 grup yer alacak ve 39 gün sürecek.

17:24 . 14/03/2023 Salı
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FIFA yeni formatı açıkladı

FIFA yeni formatı açıkladı

FIFA, 2026 yılındaki Dünya Kupası'na hazırlanıyor.

Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Mücadeleler toplam 16 farklı şehirde oynanacak.

İşte FIFA 2026 Dünya Kupası'nın formatı;

2026 Dünya Kupasında 48 takım (16 Avrupa) yer alacak. Bu 48 takım, 4'lü gruplar halinde toplam 12 grupta mücadele edecek.

En iyi 8 üçüncü de turlayacak

Her grubun en iyi ilk 2'si ve en iyi 8 üçüncüsü son 32'ye kalmaya hak kazanacak. 39 gün sürecek olan turnuvada toplam 104 karşılaşma gerçekleşecek.

Amerika kıtasında düzenlenecek olan Dünya Kupası Finali'nin 19 Temmuz 2026'da oynanması planlanıyor.

A Milli Takım, Dünya Kupası'na gidecek mi?

Türkiye Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri henüz belli olmadı.

Dünya Kupası'na katılım sayısı 32'den 48'e çıksa da; Avrupa kıtasından turnuvaya katılım sayısı değişmedi.

Avrupa'dan önceki turnuvalarda olduğu gibi 16 takım elemeler yoluyla turnuvaya gitmeyecek. Bu nedenle yeni format; Milli Takım'ın katılım şansını azaltmıyor ya da artırmıyor.



#FIFA
#Dünya Kupası
#Türkiye
39 dakika önce
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nın formatını açıkladı
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