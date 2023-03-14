FIFA 2026 Dünya Kupası'nın formatını açıkladı

Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Mücadeleler toplam 16 farklı şehirde oynanacak.

2026 Dünya Kupasında 48 takım (16 Avrupa) yer alacak. Bu 48 takım, 4'lü gruplar halinde toplam 12 grupta mücadele edecek.

En iyi 8 üçüncü de turlayacak

En iyi 8 üçüncü de turlayacak

Her grubun en iyi ilk 2'si ve en iyi 8 üçüncüsü son 32'ye kalmaya hak kazanacak. 39 gün sürecek olan turnuvada toplam 104 karşılaşma gerçekleşecek.

Türkiye Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri henüz belli olmadı.

Avrupa'dan önceki turnuvalarda olduğu gibi 16 takım elemeler yoluyla turnuvaya gitmeyecek. Bu nedenle yeni format; Milli Takım'ın katılım şansını azaltmıyor ya da artırmıyor.