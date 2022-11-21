Spor FIFA yasakladı Hiçbir takım bu harekete kalkışamayacak
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FIFA yasakladı: Hiçbir takım bu harekete kalkışamayacak

İngiltere, Galler, Belçika, Danimarka, Almanya, Hollanda ve İsviçre, FIFA'nın yaptırımları nedeniyle Dünya Kupası'nda LGBT'yi desteklemek amacıyla OneLove kaptanlık bandını takmayacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FIFA açıkladı: OneLove pazubandı takana ceza var
Harry Kane daha önce LGBT için pazubant takmıştı.

Katar 2022 Dünya Kupası'nda bazı oyuncular ve takımlar, LGBT'yi desteklemek amacıyla OneLove kaptanlık pazubandını takacaklarını açıklamışlardı. İngiltere'den Harry Kane ve Galler'den Gareth Bale dahil olmak üzere dokuz ülkenin kaptanları, LGBT için kol bandını takmayı planlamışlardı.

FIFA yaptırımları açıkladı

Bu duruma karşı olan FIFA, Dünya Kupası'nda OneLove pazubandıyla maça çıkan takım kaptanlarının, maç başlamadan önce sarı kart göreceğini açıkladı. Ayrıca kartın yanı sıra para cezası da olacağı duyuruldu

  • Pazubanttan vazgeçtiler
  • İngiltere, Galler, Belçika, Danimarka, Almanya, Hollanda ve İsviçre, FIFA'nın yaptırımları nedeniyle Dünya Kupası'nda OneLove kaptanlık bandını takmayacağını açıkladı.

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