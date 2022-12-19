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FIFA Dünya Kupası şampiyonuna ne kadar para ödülü verecek?

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Dünya kupalarında 26. maçına çıkarak rekor kıran Lionel Messi’li Arjantin 36 yıl sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Turnuvayı Arjantin ilk sırada, Fransa ikinci, Hırvatistan üçüncü, Fas ise dördüncü sırada tamamladı. FIFA'nın ilk dörde girecek olan takımlara ne kadar para ödülü vereceği merak konusu oldu. Peki FIFA, Dünya Kupası şampiyonuna ne kadar para ödülü verecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​FIFA Dünya Kupası şampiyonuna ne kadar para ödülü verecek?
Lionel Messi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin, düzenlenen törenle kupasını aldı. Katar'da düzenlenen turnuvanın finalinde Fransa'yı penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup eden "Tangocular" armasına üçüncü Dünya Kupası (1978-1986-2022) yıldızını taktı.

Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından saha içinde kurulan platformda ödül töreni gerçekleştirildi. Arjantin'in teknik heyeti ile oyuncularına altın madalyaları takdim edildi.

Messi 'Bişt' giydi

Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye yerel Arap kıyafeti giydiren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı yıldız futbolcuya verdi. Arkadaşlarıyla birlikte futbolun milli takımlar düzeyindeki en büyük kupasını havaya kaldıran Messi, sevincini tribünleri dolduran binlerce taraftarıyla paylaştı.

Fransa'da teknik ekip ile futbolculara da ikincilik madalyaları verildi. Madalyalarını almaya giden Fransız oyuncular, Arjantinli futbolcuların alkışları eşliğinde podyuma çıktı.

FIFA Dünya Kupası şampiyonuna ne kadar para ödülü verecek?

  • FIFA, Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Arjantin'e 41 milyon euro para ödülü verecek. İkinci sırada yer alan Fransa'ya 29.2 milyon euro, üçüncü Hırvatistan'a 27 milyon euro ve dördüncü sıradaki Fas'a ise 24 milyon euro ödül verilecek.

Dünya Kupası şampiyonu oldular: Arjantinli futbolcuların alacakları prim belli oldu
SPOR
Dünya Kupası şampiyonu oldular: Arjantinli futbolcuların alacakları prim belli oldu

ÖZET | Arjantin-Fransa
SPOR
ÖZET | Arjantin-Fransa

Dünya basını Arjantin'i ve Messi'yi konuşuyor:
FOTOĞRAF 14
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Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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Dünya kupalarında 26. maçına çıkarak rekor kıran Lionel Messi’li Arjantin 36 yıl sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdı.
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Mücadele sonrasında Lionel Messi, Dünya Kupasını muhteşem bir törenle havaya kaldırdı.
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Arjantinin şampiyonluğu dünya basınında da geniş yer buldu. İşte Arjantin ve Messi için atılan manşetler:
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The Independent: Messinin anısı
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The Guardian: Dünyanın Kralı!
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Mirror: Tarihin gelmiş geçmiş en iyisi!
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A Bola: Messi ölümsüz
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O Jogo: Messi, ter ve gözyaşı
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Sun Sport: Destan!
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Liberation: Efsaneler
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Marca: Messi havalarda uçuyor
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LEquipe: Başımız dik!
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AS: Gökyüzünde!
Dünya basını Arjantin'i ve Messi'yi konuşuyor: "Tarihin en iyisi"
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı ve tarihinde üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı. Nefes kesen final mücadelesinin ardından Arjantin'in şampiyonluğa ulaşması, dünya basınında geniş yer buldu.


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