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FIFA Dünya Kupası'nda kulüplere para dağıtacak

2022 Dünya Kupası 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta sona erecek. FIFA, yapmış olduğu açıklamada Katar'da yarışacak oyuncuların, kulüplerine gün başı para vereceğini açıkladı. Peki FIFA, Dünya Kupası'nda kulüplere ne kadar para verecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FIFA Dünya Kupasında kulüplere ne kadar para verecek?
FIFA Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı. FIFA, 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta sona erecek olan Dünya Kupası için, kulüplere gün başı tazminat ödeyeceğini açıkladı.

FIFA, Dünya Kupası'nda kulüplere ne kadar para verecek?

FIFA'dan yapılan açıklamada, Katar'da düzenlenecek olan bu büyük organizasyona oyuncu gönderen kulüplere, futbolcu başına günlük 10 bin dolar ödeneceği ifade edildi.

  • Ayrıca bu tazminat, futbolcunun 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan önceki iki yıl içinde forma giydiği tüm kulüplere ödenecek.

Dünya Kupası final maçlarında en çok gol atan takımlar
FOTOĞRAF 13
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Brezilya - 15 gol
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Almanya - 12 gol
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İtalya - 11 gol
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Arjantin - 8 gol
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Fransa - 8 gol
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Uruguay - 6 gol
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Macaristan - 4 gol
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İngiltere - 4 gol
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Hırvatistan - 2 gol
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Hollanda - 2 gol
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İsveç - 2 gol
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Çekoslovakya - 2 gol
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İspanya - 1 gol
Dünya Kupası final maçlarında en çok gol atan takımlar
Kasım'da başlayacak olan Katar 2022 Dünya Kupası'nda geri sayım devam ediyor. Bizde Yeni Şafak Spor servisi olarak Dünya Kupası final karşılaşmalarında en çok gol atan takımları sizler için derledik.

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