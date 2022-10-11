FIFA Dünya Kupası'nda kulüplere para dağıtacak

2022 Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı. FIFA, 21 Kasım'da başlayacak ve 18 Aralık'ta sona erecek olan Dünya Kupası için, kulüplere gün başı tazminat ödeyeceğini açıkladı.
FIFA, Dünya Kupası'nda kulüplere ne kadar para verecek?
FIFA'dan yapılan açıklamada, Katar'da düzenlenecek olan bu büyük organizasyona oyuncu gönderen kulüplere, futbolcu başına günlük 10 bin dolar ödeneceği ifade edildi.
- Ayrıca bu tazminat, futbolcunun 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan önceki iki yıl içinde forma giydiği tüm kulüplere ödenecek.