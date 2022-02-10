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FIFA dünya sıralamasında Türkiye 39. sıraya geriledi

FIFA dünya sıralamasını açıkladı. Belçika zirvede bulunurken A Milli Futbol Takımı iki basamak gerileyerek 39. sırada yer aldı.

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Haber Merkezi AA
FIFA dünya sıralamasında Türkiye 39. sıraya geriledi
FIFA

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Belçika zirvede yer alırken, Brezilya 2, Fransa da 3. sırada bulunuyor. Aralık ayında 37. sıradaki Türkiye, şubat ayında iki sıra geriledi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 31 Mart'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1 Belçika 1828,45

2 Brezilya 1823,42


3 Fransa 1786,15

4 Arjantin 1766,99

5 İngiltere 1755,52

6 İtalya 1740,77

7 İspanya 1704,75

8 Portekiz 1660,25

9 Danimarka 1654,54

10 Hollanda 1653,73

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