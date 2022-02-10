Spor FIFA futbolda devrim niteliğinde yeni bir teknoloji getiriyor
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FIFA futbolda devrim niteliğinde yeni bir teknoloji getiriyor

FIFA, futbolda VAR sisteminin ardından yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Fark yaratacak bu teknoloji ofsayt pozisyonlarını 3 saniyede tespit edecek ve bekleme süresini kısaltacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FIFA futbolda devrim niteliğinde yeni bir teknoloji getiriyor
VAR'dan sonra yeni sistem SAOT

FIFA'nın gündeminde yarı otomatik ofsayt sistemi var. SAOT adı verilen yeni sistem devam eden Kulüpler Dünya Kupası'nda deneniyor.

SAOT adı verilen yeni sistem geliyor

  • Sistem yapay zekanın sahadaki tüm oyuncuları takip etmesiyle sonuca varıyor. Böylece ofsayt anında kesin ve 3 saniye kadar kısa bir sürede sonuç verebiliyor. Denemeler olumlu sonuçlanırsa SAOT, sene sonunda Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak. Hawk-eye'ın gol çizgisi teknolojisine çok benzeyen kamerayı pozisyona göre hareket ettirerek ofsayt kararlarıyla ilgili hataların çoğunu ortadan kaldıracağı düşünülüyor.

  • 2023-24 sezonunda Premier Lig ve tüm büyük yerel liglerde kullanılan mevcut ofsayt teknolojisinin yenisiyle değiştirilmesi planlanıyor.

Yarı otomatik ofsayt nedir?

  • Futbol gelişen teknoloji ile birlikte büyümeye devam ediyor. Yapay zeka tabanlı teknoloji, otomatik top algılamayı kullanıyor ve hızlıca bir oyuncunun pozisyonunun üç boyutlu modellerini oluşturuyor.

  • Sistem, kameralardan gelen izleme verilerini ve sensör teknolojisini kullanarak topa vuruş anının doğruluğunu iyileştiriyor. Bir oyuncunun 3 boyutlu iskeletinin bir başka oyuncunun vücudunun hangi bölümünün en önde olduğunu belirlemek için modellenme çizerek karar vermede öncülük ediyor.

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