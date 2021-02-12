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FIFA Kulüpler Dünya Kupası: Bayern Münih Tigres maç özetini izle

Bayern Münih'ten tarihi başarı: Bir sezonda 6. kupasını kaldırdı

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Meksika ekibi Tigres'i 1-0 yenen Almanya temsilcisi Bayern Münih, tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Bayern Münih-Tigres maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Bayern Münihli futbolcular düzenlenen törenle kupayı kaldırdı.
Bayern Münihli futbolcular düzenlenen törenle kupayı kaldırdı.

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Tigres karşılaştı.

Jerome Boateng'in kişisel gerekçelerle, Thomas Müller'in ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer alamadığı Bayern Münih, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 59. dakikasında Benjamin Pavard'ın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Bayern Münih, 2013 yılının ardından ikinci kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

  • Bavyera temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Almanya Süper Kupa, Bundesliga ve Almanya Kupası'nın ardından bu turnuvadan da zaferle ayrılarak bir sezonu 6 kupayla kapattı.

Bayern Münih-Tigres maç özeti için tıklayın

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