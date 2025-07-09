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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist Chelsea oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist Chelsea oldu

00:219/07/2025, Çarşamba
IHA
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist Chelsea oldu
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist Chelsea oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final turunda Chelsea, Fluminense'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Metlife Stadyumu'nda Brezilya temsilcisi Fluminense ile İngiliz ekibi Chelsea karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetti. Chelsea, rakibini 2-0 mağlup ederek finale çıktı. Enzo Maresca'nın öğrencilerine galibiyeti getiren goller 18. ve 56. dakikalarda Joao Pedro'dan geldi.


Chelsea, finalde PSG - Real Madrid eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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