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Spor

FIFA oyun kurallarında değişikliğe gidiyor

FIFA, futbol maçlarında zamandan çalan süreler nedeniyle yeni değişiklikler yapmayı öngörüyor. Oyunun kayıp süresini geri kazanmayı amaçlayan kuruluş, hakemlere tüm duraklama anlarını tam olarak dikkate almaları konusunda yeni adımlar atacak.

19:39 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

FIFA, son Dünya Kupası'nda radikal bir karar almıştı.

Oyunun kayıp süresini geri kazanmayı amaçlayan kuruluş, hakemlere tüm duraklama anlarını tam olarak dikkate almaları konusunda talimat vermişti.

Yeni bir karar geliyor

FIFA, maçlardaki kayıp zamanları "futbol için bir bela" olarak görüyor.

Marca'nın haberine göre; organizasyon kayıp zamanla ilgili önerileri, hafta sonu yapılacak IFAB toplantısında tartışacak.

Gol sevinci de eklenecek

Yine haberde yer alan bilgiye göre; FIFA, Haziran'dan itibaren gol sevinçlerindeki kayıp zamanı da normal süreye ekleyecek.

Son olarak Dünya Kupası'nda ilk denemesini yapan FIFA'nın kararı sonrası ortalama ekstra zaman süresi 4-5 dakika civarında artış göstermişti.



#FIFA
#IFAB
#kural
21 dakika önce
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FIFA oyun kurallarında değişikliğe gidiyor
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