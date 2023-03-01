FIFA oyun kurallarında değişikliğe gidiyor

Oyunun kayıp süresini geri kazanmayı amaçlayan kuruluş, hakemlere tüm duraklama anlarını tam olarak dikkate almaları konusunda talimat vermişti.

FIFA, maçlardaki kayıp zamanları "futbol için bir bela" olarak görüyor.

Marca'nın haberine göre; organizasyon kayıp zamanla ilgili önerileri, hafta sonu yapılacak IFAB toplantısında tartışacak.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; FIFA, Haziran'dan itibaren gol sevinçlerindeki kayıp zamanı da normal süreye ekleyecek.