FIFA Players Executive Programına seçilen ilk Türk futbolcu Merih Demiral: 'Türk bayrağını temsil edebilmek önemli'

Players Executive Programme, oyuncuları futbolun saha dışı bölümündeki yetkinliklerini yükseltmeyi ve onları futbol yönetiminde üst düzey pozisyonlara hazırlamayı hedefliyor. FIFA'nın yeni oluşturduğu programda katılımcılar, çevrim içi toplantılarla eğitim görecek ve iki kez de FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde yüz yüze toplantılara katılacak. İlk kez düzenlenen programın katılımcıları arasında David Luiz, Casemiro, Rodrigo de Paul, Javi Martínez, Jamie Vardy gibi dünyaca ünlü futbolcular da yer alıyor. 27 yaşındaki millî futbolcu aynı zamanda Türkiye'den bu programa kabul edilen ilk isim olarak ülkemizi gururlandırdı.





FIFA’nın başlattığı bu özel program, futbolcuların saha dışındaki yaşamlarını desteklemeyi ve futbol yönetimi alanında hem kadın hem erkek oyuncu ve antrenörlerin üst düzey pozisyonlara hazırlanmasını amaçlıyor. Program, futbolcuların emeklilik sonrası geçiş sürecine mental sağlık başta olmak üzere çeşitli konularda destek olmayı hedefliyor. Futbol kariyerlerinin kısa oluşu, sakatlık riski ve sınırlı finansal güvenceye dikkat çeken FIFA, bu eğitimle oyuncuların geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanmalarını istiyor. Bu prestijli programa Türkiye'den kabul edilen ilk futbolcu olan Demiral, açıklamalarda bulundu.









'Türk bayrağını temsil edebilmek önemli'

Türk bayrağını karar verici mekanizmalarda temsil etmenin önemini vurgulayan Merih Demiral, “Futbolculuk kariyerim devam ederken, bir yandan da geleceğe hazırlanmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu program sayesinde futbolun yönetimsel tarafını en yetkin isimlerden öğrenme fırsatı bulmak, benim için önemli bir adım. Türk bayrağını sadece sahada değil, futbolun karar verici mekanizmalarında da temsil edebilmek önemli ve eksikliğini zaman zaman hem kulüplerimizin hem de futbolcularımızın hissettiği bir şey. Gelecekte bu noktalardaki eksikliklerimizi gidermek için bu ve benzeri eğitimler çok önemli rol oynuyor” ifadelerini kullandı.





"Özellikle genç Türk futbolculara örnek olmak istiyorum"