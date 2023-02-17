FIFA'dan depremzedeler için 1 milyon dolarlık yardım

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'deki 10 ilin yanı sıra Suriye'de de etkili olan, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye destekler sürmeye devam ediyor.

FIFA Vakfı, yaptığı açıklama ile depremin etkili olduğu bölgelere 1 milyon dolarlık insanı yardım sağlanacağını duyurdu. Resmi internet siteden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Suriye Futbol Federasyonu (SFA) ile uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşları ile istişareler yapıldığı, sağlanacak olan yardımın acil barınma ve korunma, temel insani yardım malzemelerinin satın alınması ve dağıtılması için kullanacağı belirtildi.