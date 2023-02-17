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Spor

FIFA'dan depremzedeler için 1 milyon dolarlık yardım

FIFA Vakfı, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından hayatını kaybeden ve yıkılan binalardan dolayı evsiz kalan vatandaşlara yardım sağlamak adına 1 milyon dolarlık bir bağış yapılacağını açıkladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:13 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
FIFA Vakfı, 2018 yılında kuruldu.

FIFA Vakfı, 2018 yılında kuruldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'deki 10 ilin yanı sıra Suriye'de de etkili olan, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye destekler sürmeye devam ediyor.


FIFA Vakfı, yaptığı açıklama ile depremin etkili olduğu bölgelere 1 milyon dolarlık insanı yardım sağlanacağını duyurdu. Resmi internet siteden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Suriye Futbol Federasyonu (SFA) ile uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşları ile istişareler yapıldığı, sağlanacak olan yardımın acil barınma ve korunma, temel insani yardım malzemelerinin satın alınması ve dağıtılması için kullanacağı belirtildi.


Ayrıca yapılan açıklamada, bölgedeki durumun yakından takip edildiği ve iki ülkenin futbol federasyonu ile iş birliğinin devam edeceği ifade edildi. 


#FIFA
#Deprem
#Yardım
29 dakika önce
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