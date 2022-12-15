FIFA'dan Manchester City'e 5,5 milyon dolar

City'nin golcüsü Julian Alvarez, geçen sezon devre arası River Plate'ten 21.4 milyon euro karşılığında transfer edilmiş ve sezonu River Plate'te tamamlamıştı.

FIFA'nın turnuvaya futbolcu gönderen takımlara belli bir meblağ destek vereceği yardım programındaki en büyük pasta dilimi turnuvaya 16 futbolcu gönderen Manchester City'nin olacak.

Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Alvarez, turnuvada 6 maçta görev alıp 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

İngiliz ekibi, 16 futbolcu için 5,58 milyon doların sahibi olacak.

Turnuvaya toplam 17 oyuncu gönderen ancak bunların 8'i İspanya Milli Takımı'yla son 16 turunda evine dönen Barcelona, 4,1 milyon dolar yardım alacak.

Premier Lig takımlarından Manchester United 13 oyuncu için 3,6 milyon, 12 oyuncusu organizasyonda yer alan Chelsea 3 milyon, Tottenham da 11 oyuncu için 2,8 milyon dolar gelir elde edecek.

Kulüpler 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana FIFA'dan yardım alıyor. Ödemeler, maçlarda oynayıp oynamadıklarına bakılmaksızın tüm oyuncular için yapılıyor.

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FIFA, başvuruda bulunan kulüplere her oyuncu için grup aşamasında 180 bin, son 16 turunda 220 bin, çeyrek finalde 280 bin, yarı finalde 320 bin ve finalde de 370 bin dolar ödüyor.

En çok Beşiktaş kazandı

Futbolcuların son iki yılda forma giydikleri takımların da değerlendirildiği hesaplamada, turnuvaya kadrosundan 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, kasasına 1 milyon 55 bin dolar koydu.

Fas milli takımıyla Dünya Kupası'na giden Romain Saiss, 6 maçta görev alıp 1 gol attı.

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Romain Saiss, Wout Weghorst, Atiba Hutchinson ve Kevin Nkoudou milli takımlarının başarısı için mücadele ederken, siyah-beyazlılar eski futbolcuları Domagoj Vida, Cyle Larin ve Michy Batshuayi'den de bonus kazandı.

Galatasaray'a 512 bin dolar

Süper Lig’den 5 futbolcuyla Katar’a en fazla oyuncu gönderen Galatasaray, bu isimlerin turnuvaya erken veda etmesi nedeniyle 512 bin dolar gelir elde etti. Sarı-kırmızılı futbolculardan Fernando Muslera, Lucas Torreira, Haris Seferovic, Dries Mertens ve Victor Nelsson kupa heyecanı yaşadı. Galatasaray, eski futbolcu Deandre Yedlin’den de bonus aldı.

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Hatayspor şaşırttı

Süper Lig takımlarından en çok gelir elde eden üçüncü takım Hatayspor oldu. Samuel Adekugbe’yi Kanada Milli Takımı’na gönderen Hatayspor, eski kalecisi Munir Muhammedi’nin Fas kadrosunda yer almasıyla 430 bin dolarlık gelirin sahibi oldu.

Kanada ile turnuvaya grup aşamalarında veda eden Adekugbe, 3 maçta da süre alıp 1 asist yaptı.

Kupaya Michy Batshuayi ve Enner Valencia’yi gönderen Fenerbahçe’nin kasasına ise 297 bin dolar girdi. Sarı-lacivertliler, Napoli’de forma giyen eski futbolcusu Güney Koreli Kim Min Jae’den de bonus elde etti.

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