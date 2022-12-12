FIFA'dan Mateu Lahoz kararı: Messi'nin istediği oldu

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenleniyor. Son yılların en sürpriz sonuçlarının aldığı organizasyonda, tartışma konuları da oldukça ses getiriyor. Özellikle Arjantin-Hollanda çeyrek final maçını yöneten İspanyol hakem Mateu Lahoz'un kararları, sosyal medyada geniş yer bulmuştu.
Messi: "Lahoz adil değildi"
İki takım arasında gergin anlar yaşanırken Arjantin, Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda elemiş ve Lahoz'un kararları büyük tartışmalar çıkartmıştı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan dünyaca ünlü yıldız oyuncu Lionel Messi,"Hakem Lahoz hiç adil değildi. FIFA'nın bu durumu gözden geçirmesi gerek" diyerek, ateş püskürmüştü. Hatta bu açıklamalardan dolayı FIFA, Messi hakkında soruşturma başlatmıştı.
- FIFA'dan Mateu Lahoz kararı
- İspanyol basınının haberlerine göre, Hollanda-Arjantin maçının hakemi Mateu Lahoz'un Dünya Kupası serüveni sona erdi. FIFA, turnuvanın geri kalanında Lahoz'a maç vermedi ve İspanyol hakemi evine gönderdi.