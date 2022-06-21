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FIFA'dan Ukrayna ve Rusya için yeni karar: Süre uzatıldı

FIFA, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaştan dolayı bu ülkede forma giyen yabancı oyuncular ile antrenörlere tanıdığı sözleşmeleri askıya alma hakkını 30 Haziran 2023'e kadar uzattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FIFAdan Ukrayna ve Rusya için yeni karar: Süre uzatıldı
FIFA Başkanı Gianni Infantino

Ukrayna ve Rusya arasında savaşın devam ediyor olmasından dolayı UEFA'da yeni bir karar aldı. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, ülkedeki maçların güvenli bir şekilde devam ettirilmesi konusunda FIFA ve UEFA başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirmişti.

Süre 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı

Mevcut durumdan dolayı da sözleşmeli yabancı oyuncular Ukrayna'dan ayrılmış ve geri dönüp dönmeyecekleri de belirsizliğini koruyordu. FIFA, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaştan dolayı bu ülkede forma giyen yabancı oyuncular ile antrenörlere tanıdığı sözleşmeleri askıya alma hakkını 30 Haziran 2023'e kadar uzattı.

FIFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüpler, 30 Haziran'a kadar yabancı oyuncular ve antrenörler ile karşılıklı anlaşma sağlayamazsa bu oyuncular ve antrenörler sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacaklar."
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