FIFA'dan VAR kararı: Ofsayt tartışmaları sona eriyor

Sadece Türkiye'de değil başta İngiltere Premier Lig olmak üzere birçok ligde VAR kararları tartışmalara neden oluyor. Özellikle çizilen ofsayt çizgilerinin hatalı olduğunu savunan kulüpler, hataların giderilmesini istiyor. Bu konuda radikal kararlar almak isteyen FIFA, yapay zeka ile ofsayt çizgilerini çekerek tartışmalara son noktayı koymayı planlıyor.

Son aşamaya gelindi

Daily Mail'in haberine göre, FIFA'nın hazırlamış olduğu yapay zeka projelerinde son aşamalara gelindi. Özel bir teknoloji ile ofsayt çizgilerin çizilmesi hedeflenirken, kararlardaki gecikmelerin ve hata payının düşürülmesi hedefleniyor. Hatta bunun bir örneği de Katar'da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda denenmişti.

Hedeflenen bu sistemde yapay zeka, oyuncuların hareketlerini izliyor ve tam geçiş anında görüntü yakalayarak, pozisyonun ofsayt olup olmadığı konusunda bilgi veriyor. Ayrıca bu sistem, gol atılabilecek uzuvları da otomatik olarak bularak, en doğru kararın verilmesini sağlıyor.