Fikret Orman'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması: "Saldırıdan önce yanındaydım"

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Almanya'nın yardım teklifine Ukrayna'da tepki yağıyor: Bir dahakine yastık mı gönderecekler?

Almanya'nın işgalin gölgesindeki Ukrayna'ya 5 bin askeri kask gönderme teklifi tepkilere neden oldu. Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, "Bu teklif bir şaka mı? Almanya bundan sonra ne tür bir destek gönderecek? Yastık mı?" dedi. Klitschko, sessiz kalmaları ve Ukrayna'ya yardım etmemeleri nedeniyle Almanya'yı 'ihanet etmekle' suçluyor.