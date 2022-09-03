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Fikret Orman'ın acı günü

Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu ve siyah-beyazlı kulüpten başsağlığı mesajı yayımlandı.

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Haber Merkezi AA
Fikret Ormanın acı günü: Hangi yakını hayatını kaybetti?
Fikret Orman

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, 2012-2019 yıllarında siyah-beyazlıların başkanlığını yapan Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman'ın vefat haberinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Mesajda, "Merhumeye Allah’tan rahmet; Orman ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadesi kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu da bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Nuran Orman'a Allah'tan rahmet; Sayın Fikret Orman, ailesi ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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