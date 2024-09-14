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Spor

Filenin Efeleri'nin 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Filenin Efeleri, Filipinler'de düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasında Japonya, Kanada ve Libya ile karşılaşacak.

16:43 - 14/09/2024 Cumartesi
AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 5. kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 5. kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi, Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirildi.


İlk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.


Kura çekimi sonrası gruplar şöyle oluştu:


A Grubu:
Filipinler, İran, Mısır, Tunus

B Grubu:
Polonya, Hollanda, Katar, Romanya

C Grubu:
Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore

D Grubu:
ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya

E Grubu:
Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili

F Grubu:
İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir

G Grubu:
Japonya, Kanada,
Türkiye
, Libya

H Grubu:
Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin

Şampiyonada 32 takım, dörderli sekiz grupta mücadele edecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın beşinci kez katılacağı organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, bir üst tura yükselecek. Bu turun ardından ise çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak.


2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, gelecek yıl 12-28 Eylül tarihlerinde yapılacak.


#Türkiye
#Filenin Efeleri
#2024 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası
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